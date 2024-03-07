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Arda Güler'e çifte talip! Tottenham ve Leverkusen...

Son dakika spor haberleri... Ülkemizi Real Madrid'de temsil eden Arda Güler için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Haberin detayında genç yıldız için Tottenham ve Leverkusen resmen devreye girdi. İşte haberin son detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 16:39
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Arda Güler'e çifte talip! Tottenham ve Leverkusen...

Premier Lig kulübü Tottenham ile Almanya Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen, Arda Güler transferinde karşı karşıya geldi.

Arda Güler'e çifte talip! Tottenham ve Leverkusen...

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, La Liga'daki kariyerine istediği gibi başlayamadı.

Arda Güler'e çifte talip! Tottenham ve Leverkusen...

Sezon öncesinde üst üste yaşadığı üç sakatlık, A Millî Takım'ın yıldızının takım arkadaşlarından geri kalmasını sağladı.

Arda Güler'e çifte talip! Tottenham ve Leverkusen...

2023'te hiçbir resmî maça çıkamayan Arda Güler, Real Madrid ile ilk karşılaşmasına 2024'te ocak ayında çıktı. 19 yaşındaki yıldız, Arandina ile oynanan Kral Kupası mücadelesinde sahada yer aldı.

Arda Güler'e çifte talip! Tottenham ve Leverkusen...

KİRALIK GİDECEK

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, Arda Güler'i bu yaz kiralık olarak göndereceği bildirildi. Kulübün, genç yıldızın yeteneklerine güvendiği ancak fiziksel olarak gelişim sağlaması için Brahim Diaz'da izlediği yöntemi izleyeceği kaydedildi.

Arda Güler'e çifte talip! Tottenham ve Leverkusen...

TOTTENHAM VE LEVERKUSEN DE DEVREDE

Arda Güler'in kiralık olarak transfer etmek için üç Avrupa kulübü devrede. Bunlardan ilkinin AC Milan olduğu zaten daha önce ortaya çıkmıştı.

Arda Güler'e çifte talip! Tottenham ve Leverkusen...

Defensa Central'de yer alan haberde, İtalyan devinin ardından Almanya Bundesliga lideri Bayer Leverkusen ile Premier Lig kulübü Tottenham'ın da Arda'yı kadrosuna katmak istediği bildirildi.

Arda Güler'e çifte talip! Tottenham ve Leverkusen...

Fenerbahçe'nin eski yıldızının yazın nasıl bir tercih yapacağı merak konusu.

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