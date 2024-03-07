Arda Güler'e çifte talip! Tottenham ve Leverkusen...
Son dakika spor haberleri... Ülkemizi Real Madrid'de temsil eden Arda Güler için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Haberin detayında genç yıldız için Tottenham ve Leverkusen resmen devreye girdi. İşte haberin son detayları...
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
2023'te hiçbir resmî maça çıkamayan Arda Güler, Real Madrid ile ilk karşılaşmasına 2024'te ocak ayında çıktı. 19 yaşındaki yıldız, Arandina ile oynanan Kral Kupası mücadelesinde sahada yer aldı.
KİRALIK GİDECEK
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, Arda Güler'i bu yaz kiralık olarak göndereceği bildirildi. Kulübün, genç yıldızın yeteneklerine güvendiği ancak fiziksel olarak gelişim sağlaması için Brahim Diaz'da izlediği yöntemi izleyeceği kaydedildi.
TOTTENHAM VE LEVERKUSEN DE DEVREDE
Arda Güler'in kiralık olarak transfer etmek için üç Avrupa kulübü devrede. Bunlardan ilkinin AC Milan olduğu zaten daha önce ortaya çıkmıştı.
Defensa Central'de yer alan haberde, İtalyan devinin ardından Almanya Bundesliga lideri Bayer Leverkusen ile Premier Lig kulübü Tottenham'ın da Arda'yı kadrosuna katmak istediği bildirildi.
Fenerbahçe'nin eski yıldızının yazın nasıl bir tercih yapacağı merak konusu.
DİĞER