Arda Güler'e çifte talip! Tottenham ve Leverkusen...

2023'te hiçbir resmî maça çıkamayan Arda Güler, Real Madrid ile ilk karşılaşmasına 2024'te ocak ayında çıktı. 19 yaşındaki yıldız, Arandina ile oynanan Kral Kupası mücadelesinde sahada yer aldı.

KİRALIK GİDECEK Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, Arda Güler'i bu yaz kiralık olarak göndereceği bildirildi. Kulübün, genç yıldızın yeteneklerine güvendiği ancak fiziksel olarak gelişim sağlaması için Brahim Diaz'da izlediği yöntemi izleyeceği kaydedildi.