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Madrid'e hazır

Real Sociedad’ın Japon futbolcusu Kubo, “Son konuştuğumda, İspanyolca’yı mükemmel konuştuğunu fark ettim. Görünüşe göre Madrid’e hazırlanıyor” dedi

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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Madrid'e hazır

Paris Saint-Germain'in yıldız ismi Mbappe'nin yaz aylarında Real Madrid'e imza atması beklenirken, Fransız yıldız için sürpriz bir açıklama geldi. PSG ile Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelen İspanyol temsilcisi Real Sociedad'da takımın önemli isimlerinden olan Japon sağ kanat oyuncusu Takefusa Kubo, Mbappe'nin Real Madrid için hazırlık yaptığını iddia etti. Real Madrid'den Real Sociedad'a transfer olan 22 yaşındaki futbolcu, "Mbappe ile son konuştuğumda, İspanyolcayı mükemmel konuştuğunu fark ettim. Görünüşe göre hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

150 MİLYON EURO İMZA PARASI

Real Madrid, Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Eflatun-beyazlılar, dünyaca ünlü golcüye net 15 milyon euro maaş ödeyecek. İspanyol devi, Mbappe'ye imza ücreti olarak ise akıllara durgunluk verecek bir para ödeyecek. Dünya devi, Fransız yıldıza 5 yıllık taksitlerle 150 milyon euro imza parası verecek. Sadece imza parası için verilen bu ücret futbol tarihi için de bir ilk olacak. Bu sezon 31 maçta sahaya çıkan genç yıldız, 32 gol attı ve 7 asist yaptı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

İKİ YILDIZ RADARDA

PSG'nin Mbappe'nin ayrılığı sonrasında alternatiflerini de belirlediği iddia edildi. PSG'nin İtalya'dan Milan'ın Portekizli yıldızı Leao ve M.United'in 26 yaşındaki İngiliz genç yeteneği Rashford'u radarına aldığı öne sürüldü.

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