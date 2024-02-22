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Takım otobüsüne bombalı saldırı! 6 futbolcu yaralandı

Brezilya'da 1-1 biten Sport Recife-Fortaleza kupa maçının ardından Fortaleza takım otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda konuk ekibin 6 futbolcusu yaralandı. işte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 18:32
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Takım otobüsüne bombalı saldırı! 6 futbolcu yaralandı

Brezilya'daki futbol karşılaşmasının ardından skandal bir olay yaşandı.

Güney Amerika ülkesi iki takım olan Sport Recife ile Fortaleza kupa mücadelesinde karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Mücadelenin ardından Fortaleza takım otobüsüne Sport Recife taraftarlarının saldırdığı bildirildi.

6 FUTBOLCU YARALANDI

Bombalanan otobüste 6 Fortaleza futbolcusu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralanan oyuncular arasında kaleci Joao Ricardo, sol bek Gonzalo Escobar, sağ bek Dudu, defans oyuncuları Titi ve Britez ile orta saha oyuncusu Lucas Sasha yer alıyor. Saldırıda oyuncuları taşıyan otobüsün aldığı hasar da net bir şekilde gözlemlendi.

MAÇLARA ÇIKMAMA KARARI ALINDI

Fortaleza Başkanı Marcelo Paz, saldırı anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Maçlara suçlular bulunana dek çıkmayacaklarını bildiren Paz, oyuncularının hastanedeki görüntülerine de yer verdi.

"ESCOBAR'IN 13 DİKİŞİ VAR"

Kulüp başkanı olayın ardından yaptığı açıklamada, "Joao Ricardo'nun kafasında altı dikiş var. Escobar'ın 13 dikişi var. Oyuncular iyileşene ve sorumlular cezalandırılana kadar Fortaleza'nın maça çıkmamasından yanayım. Bu bir cinayet girişimiydi." ifadelerini kullandı.

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