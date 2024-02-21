Şenol Güneş için Güney Kore iddiası!

Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra bir süredir boşta olan Şenol Güneş'in adı Güney Kore Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için geçiyor.

Kore televizyonu KBS'in haberine göre; Güneş, Güney Kore Milli Takımı teknik direktörlüğüyle ilgileniyor.

"GÜNEŞ TEKLİF GELİRSE EDECEK"

Yaklaşık 20 yıldır Şenol Güneş'in yardımcı antrenörü olan Şeref Çiçek KBS'e yaptığı açıklamada, "Kore Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'e teknik direktörlük teklif ederse kabul edecek" ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ KORECE ÖĞRENİYOR

Çiçek, tecrübeli teknik adamın şu anda Korece öğrenmeye odaklandığını belirtti. Şenol Güneş, 2007-2009 yılları arasında Güney Kore'nin FC Seul takımını çalıştırmıştı.

Güney Kore Milli Takımı'nda Jurgen Klinsmann ile geçtiğimiz günlerde yollar ayrılmıştı.

KORE'DE İLK HEDEF YERLİ TEKNİK DİREKTÖR

Bu arada haberde, Milli Takım Güçlendirme Komitesi Başkanı Jeong Hae-seong'un takımın başına yerli bir teknik adam getirmek istediği belirtildi.

Başkan Jeong Hae-seong yaptığı açıklamada "Tüm olasılıkları açık bıraktık ancak Mart ayında Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağımız iki maça hazırlık yapan oyuncuların belirlenmesi de dahil olmak üzere mevcut durum göz önüne alındığında, yerli antrenörlere daha fazla ağırlık verilmesi gerektiği yönünde bir görüş var." ifadelerini kullandı.

Milli Takım Güçlendirme Komitesi'nin, teknik direktör adaylarını belirlemek ve seçim sürecini hızlandırmak amacıyla cumartesi günü ikinci bir toplantı yapmayı planladığı kaydedildi.