Dele Alli için Everton'dan flaş açıklama!

Everton Teknik Direktörü Sean Dyche, Dele Alli'nin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"UMARIM GERİ DÖNER"

Taraftarların sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dele Alli'yi Everton forması ile bir kez daha görüp göremeyeceklerine dair soruya yanıt veren 52 yaşındaki teknik adam, "Göreceğiz, kat etmesi gereken uzun bir yol var. Biz ona zaman tanımak ve alan açmak için kasıtlı olarak uzak tuttuk. Bu konuda anlaşmıştık. Umarım geri döner, bilemiyoruz" dedi.

"BUNU ATLATACAKTIR"

İngiliz teknik adam ayrıca, "Şu anda ona ihtiyacı olan mahremiyeti sağlıyoruz. Kendisi iyi durumda, geçenlerde onunla konuştum ve uzun uzun sohbet ettik. Yeni bir sakatlık olduğunu adlandırmak zor ama eminim bunu da atlatacaktır" sözlerini kullandı.

Dele Alli'nin iyi olup olmadığı sorusuna cevap veren Dyche, "Birkaç hafta önce onunla konuştum ve iyiydi." diye konuştu.

1 YILDIR SAHAYA ÇIKAMADI!

Geçen yılın Mart ayında kısmi kas kopması sakatlığı yaşayan Dele Alli, o tarihten bu yana sahaya çıkamadı.

2022-2023 sezonunu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçiren Dele Alli, siyah-beyazlı ekipte 15 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.