En büyük kim?

Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon bugün belli olacak. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü gerçekleştirilen turnuvanın finalinde, Nijerya ile ev sahibi Fildişi Sahili karşı karşıya gelecek. Abidjan kentindeki 60 bin kişilik Alassane Ouattara Stadı'nda oynanacak final mücadelesi, TSİ 23.00'te başlayacak ve TV8,5 kanalından canlı yayınlanacak.

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Finalde kozlarını paylaşacak iki ülkenin kadrosunda Süper Lig'de mücadele eden futbolcular dikkat çekiyor. Osayi- Samuel, Paul Onuachu, Kenneth Omeruo ve Ahmed Musa Nijerya Milli Takımı ile, Nicolas Pepe, Max Gradel ve Serge Aurier de Fildişi Sahili Milli Takımı ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Afrika Kupası finalinde kupaya uzanan takım, 7 milyon dolar para ödülünün de sahibi olacak. Organizasyonun finalist takımın 4 milyon dolarla ayrılacağı turnuvada, yarı finalist takımlar ise 2,5 milyon dolar kazanmayı başardı.