Haberler Futbol YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ NEDİR? | Yarı otomatik ofsayt sistemi ne işe yarar, nasıl kullanılır?

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ NEDİR? | Yarı otomatik ofsayt sistemi ne işe yarar, nasıl kullanılır?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 20. haftasından itibaren maçlarda yarı otomatik ofsayt sisteminin uygulanacağını duyurdu. Futbolcu ve tarafların korkulu rüyası olan, gol sevinçlerini yarıda bırakan, gri pozisyonlarda yanlış yorumlamaya açık olan ofsayt için artık hata payının minimuma inmesi hedeflenirken arama motorlarında 'Yarı otomatik ofsayt sistemi nedir? Yarı otomatik ofsayt sistemi ne işe yarar, nasıl kullanılır?' sorularının cevabı araştırılıyor. Detayları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 11:55 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 12:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ NEDİR? | Yarı otomatik ofsayt sistemi ne işe yarar, nasıl kullanılır?

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ NEDİR? | TFF, Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren yarı otomatik ofsayt sisteminin kullanacağını duyurdu. Futbolcuların vücudunda farklı noktaların takibi sistemine dayanan yarı otomatik ofsayt sistemi hakkında araştırmalar da hız kazandı. Tartışmalı pozisyonların önüne geçecek sistem hakkında futbolseverler, arama motorlarında 'Yarı otomatik ofsayt sistemi nedir? Yarı ofsayt sistemi ne işe yarar, nasıl kullanılır?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ NEDİR?

Yarı otomatik ofsayt sistemi, oyuncuların pozisyonlarını değerlendirmek ve ofsayt durumunu belirlemek amacıyla kullanılan teknolojik bir yardımcı sistemdir. Oyunlardaki ofsayt kuralı, topa pas atan oyuncunun, pas atılan an itibarıyla son savunma oyuncusundan daha yakın olmamasını gerektirir. Yarı otomatik ofsayt sistemi, oyuncuların pozisyonlarını belirlemede daha doğru ve adil bir yaklaşım sağlamak için kullanılır. Bu sistemle, maç esnasında oyuncuların vücutlarındaki 29 farklı nokta aynı anda takip edilecek ve pozisyonla ilgili karar kısa sürede verilecek. Ancak, futbolun doğasında hâlâ insan hakemlerin kararlarının önemli olduğunu ve teknolojik sistemlerin yardımcı araçlar olarak kullanıldığını unutmamak önemlidir.

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ NE İŞE YARAR?

Yarı otomatik ofsayt sistemi, genellikle video yardımıyla veya teknolojik sensörlerle desteklenmiş hakem kararlarına yardımcı olmak amacıyla kullanılır. Sistem sayesinde stadyumda farklı noktalara yerleştirilmiş 12 özel kamera ile oyuncuların bir saniye içerisindeki 50 hareketini kaydetmek mümkün olacak.

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ NASIL KULLANILIR?

Yarı otomatik ofsayt sistemi, ofsaytın yanı sıra diğer kritik kararlar için de kullanılabilir. Kullanımı esnasında, ofsayt durumlarını belirlemek için kullanılırken aşağıdaki adımları takip edebilir:

Kamera ve Sensör Sistemi

Stadyumun farklı noktalarına yerleştirilmiş kameralar ve sensörler, oyunu geniş bir perspektiften izler. Bu sensörler, oyuncuların pozisyonlarını ve topun konumunu sürekli olarak takip eder.

Veri Analizi Algoritmaları

Toplu veri analizi algoritmaları, oyun sırasında oyuncuların konumlarını ve topun nerede olduğunu değerlendirir. Bu algoritmalar, ofsayt kuralının belirlenen kriterlere göre uygulanmasına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.

Anında Uyarılar

Eğer bir ofsayt durumu algılanırsa, hakem veya bir yardımcı hakeme anında uyarı verilebilir. Bu uyarılar genellikle görsel veya sesli olarak iletilir.

Hakem Kararı Destekleme

Yarı otomatik ofsayt sistemleri, hakem kararlarını desteklemek amacıyla kullanılır. Hakemler, sahadaki oyunu yönetirken, bu sistemden gelen bilgileri göz önünde bulundurarak ofsayt durumlarını daha doğru bir şekilde değerlendirebilirler.

Video Teknolojisi ile İnceleme

VAR sistemi gibi teknolojiler, hakemlerin bir kararı gözden geçirmelerine yardımcı olabilir. Bu sistemler, ofsayt durumlarını tekrar izleyip hakemlere doğru bir karar verme şansı tanır.

DİĞER
Ataman Koleji’nde sürpriz etkinlik!
EMEKLİYE EK ZAM | SSK ve Bağ-Kurlunun ek zammı Kabine gündeminde! Gözler Külliye'de! Kim ne kadar alacak?
TFF duyurdu! Yarı otomatik ofsayt...
Tartışmalı pozisyonları yorumladı! Penaltı var mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hull City-Norwich City hangi kanalda?
Katar - Lübnan maçı hangi kanalda?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 12 Ocak rakamları
🌹 En güzel RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024
İstanbul namaz vakitleri | 12 Ocak 2024
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osayi-Samuel Ada yolcusu! Osayi-Samuel Ada yolcusu! 11:47
Hull City-Norwich City hangi kanalda? Hull City-Norwich City hangi kanalda? 11:29
Tartışmalı pozisyonları yorumladı! Penaltı var mı? Tartışmalı pozisyonları yorumladı! Penaltı var mı? 11:26
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor! 11:12
TFF duyurdu! Yarı otomatik ofsayt... TFF duyurdu! Yarı otomatik ofsayt... 11:10
F.Bahçe Beko'dan sakatlık açıklaması! F.Bahçe Beko'dan sakatlık açıklaması! 11:06
Daha Eski
G.Saray'ın yıldızına B. Münih kancası! G.Saray'ın yıldızına B. Münih kancası! 11:03
Ferdi'ye şaşırtan teklif! Ferdi'ye şaşırtan teklif! 11:01
Monza - Inter maçı ne zaman? Monza - Inter maçı ne zaman? 10:55
Ezeli rakiplere kötü haber! O takıma gidiyor Ezeli rakiplere kötü haber! O takıma gidiyor 10:53
Hellas Verona - Empoli maçı ne zaman? Hellas Verona - Empoli maçı ne zaman? 10:51
Napoli - Salernitana maçı ne zaman? Napoli - Salernitana maçı ne zaman? 10:48