Haberler Futbol Cem Kablan 1461 Trabzon FK'ya imza attı!

Cem Kablan 1461 Trabzon FK'ya imza attı!

1461 Trabzon FK, son olarak Fatih Karagümrük’te forma giyen kaleci Cem Kablan’ı kadrosuna kattı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 14:36 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 14:37
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cem Kablan 1461 Trabzon FK'ya imza attı!

1461 Trabzon FK, Cem Kablan'ı kadrosuna kattı

TFF 2. Lig takımlarından 1461 Trabzon FK, Trabzonspor altyapısından yetişip Fatih Karagümrük'te forma giyen kaleci Cem Kablan'ı kadrosuna kattı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulüpten yapılan açıklamada, "1461 Trabzon FK'mız, Trabzonspor altyapısından yetişen ve son olarak Süper Lig ekibi Karagümrük takımında forma giyen kaleci Muzaffer Cem Kablan ile 2.5 yıllığına anlaşma sağlamıştır" ifadelerine yer verildi.

24 yaşındaki kaleci, Trabzonspor altyapısında uzun dönem forma giydikten sonra 2019-20 sezonunda Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük'e transfer olmuştu.

DİĞER
FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı yayın izle
Siyonist tünellerden sapkın ritüeller çıktı: Hasidik Yahudi sinagogunda 30 yıllık istismar! New York polisi delilleri neden gizliyor?
Arda Güler Riyad'a damga vurdu! Ancelotti...
Kerem'e 4 talip birden! Bonservis...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arda Güler Riyad'a damga vurdu! Ancelotti...
Ahmet Çalık anılıyor!
TOGG'UN YENİ MODELİ TANITILDI | TOGG T10F ne kadar, kaç TL? Menzili kaç km, teknik özellikleri ne?
REGAİP KANDİLİ KILINACAK NAMAZLAR DİYANET | 2024 Regaip Kandili hangi dualar okunur, hangi namazlar kılınır?
TRABZON SİRON TARİFİ | Siron nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Bonucci açıklaması! F.Bahçe'den Bonucci açıklaması! 15:18
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman? 15:06
Başakşehir'de Alanyaspor mesaisi! Başakşehir'de Alanyaspor mesaisi! 14:58
İngilizler duyurdu! F.Bahçe'yi reddetti İngilizler duyurdu! F.Bahçe'yi reddetti 14:58
Fenerbahçe Konyaspor'u konuk edecek! Fenerbahçe Konyaspor'u konuk edecek! 14:58
Fırtına'da tek hedef galibiyet! Fırtına'da tek hedef galibiyet! 14:38
Daha Eski
1461'ten kaleye takviye! 1461'ten kaleye takviye! 14:36
Arda Güler Riyad'a damga vurdu! Ancelotti... Arda Güler Riyad'a damga vurdu! Ancelotti... 14:30
Kerem'e 4 talip birden! Bonservis... Kerem'e 4 talip birden! Bonservis... 13:51
Bonucci İstanbul'a geliyor! İşte geliş saati Bonucci İstanbul'a geliyor! İşte geliş saati 13:50
İşte Sivasspor'da G.Saray maçı öncesi son durum! İşte Sivasspor'da G.Saray maçı öncesi son durum! 12:58
Rus modelden Arda ile dikkat çeken paylaşım! Rus modelden Arda ile dikkat çeken paylaşım! 12:47