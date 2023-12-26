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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 26 Aralık? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '26 Aralık hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 26 Aralık Salı tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 07:37 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 07:50
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 26 Aralık? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 26 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

26 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?

15:30 Newcastle - Not. Forest (beIN Connect)

18:00 Bournemouth - Fulham (beIN Connect)

18:00 Sheffield Utd - Luton Town (beIN Connect)

20:30 Burnley - Liverpool (beIN Connect)

23:00 Man United - Aston Villa (beIN Connect)

21:00 Ittihad - Nassr (TV 8,5)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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