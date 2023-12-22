Haberler Futbol Felipe Melo ile Kyle Walker sahayı ringe çevirdi! Manchester City ile Fluminense...

Felipe Melo ile Kyle Walker sahayı ringe çevirdi! Manchester City ile Fluminense...

Son dakika: 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Manchester City, Brezilya ekibi Fluminense'yi 4-0'la geçti. Asıl olaylar ise maçın son düdüğünün ardından başladı. Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması giyen Felipe Melo ile Manchester City'den Kyle Walker birbirine girdi. İşte o anlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 23:27
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Felipe Melo ile Kyle Walker sahayı ringe çevirdi! Manchester City ile Fluminense...

İkinci devrede de oyunu kontrolü altında tutan İngiltere ekibi, 72. dakikada Phil Foden'ın ağları sarsmasıyla farkı 3'e çıkardı. İlk golün sahibi Alvarez, 88. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve City, rakibini 4-0 mağlup ederek turnuvada ilk kez kupaya ulaştı.

Felipe Melo ile Kyle Walker sahayı ringe çevirdi! Manchester City ile Fluminense...

Böylece, Manchester City, 2023 yılını Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, İngiltere Federasyon Kupası, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleriyle noktaladı.

Felipe Melo ile Kyle Walker sahayı ringe çevirdi! Manchester City ile Fluminense...

Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından saha bir anda karıştı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Al Nassr - Al Ittifaq maçı ne zaman?
Al Hazm - Al Ahli maçı ne zaman?
Fotoğrafçılık Eğitimi ücretsiz mi? Ne işe yarar?
İşaret Dili Kursu ücretsiz mi? Ne işe yarar?
Üsküdar'da sular ne zaman gelecek? (22 Aralık 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ronaldo'lu Al Nassr sahasında kazandı! Ronaldo'lu Al Nassr sahasında kazandı! 22:55
Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu M. City! Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu M. City! 22:52
Babel'den flaş yorum! "Ferdi ve Sacha Boey..." Babel'den flaş yorum! "Ferdi ve Sacha Boey..." 22:44
Alba Berlin - Fenerbahçe Beko CANLI Alba Berlin - Fenerbahçe Beko CANLI 22:13
Leipzig'den G.Saray'a flaş cevap! Sözleşmesi... Leipzig'den G.Saray'a flaş cevap! Sözleşmesi... 20:50
Resmen açıklandı! Suarez ile Messi yeniden buluştu Resmen açıklandı! Suarez ile Messi yeniden buluştu 20:34
Daha Eski
Trabzonspor Başakşehir maçına hazır Trabzonspor Başakşehir maçına hazır 20:29
Riva'da kritik zirve! İşte dikkat çeken o sözler... Riva'da kritik zirve! İşte dikkat çeken o sözler... 19:31
Beşiktaş o isimle görüşmelere başladı! Beşiktaş o isimle görüşmelere başladı! 19:27
Beşiktaş, PFDK'ye sevk edildi Beşiktaş, PFDK'ye sevk edildi 18:47
F.Bahçe'den Dzeko müjdesi! Resmi hesap paylaştı F.Bahçe'den Dzeko müjdesi! Resmi hesap paylaştı 18:21
Trabzonspor’dan Sümer’e anma Trabzonspor’dan Sümer’e anma 18:03