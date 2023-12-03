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Ya Yunan Ya Kazakistan

Kurada son torbadan Play-off C yolundan gelecek takımla eşleştik. İki takım favori olarak görünüyor

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Ya Yunan Ya Kazakistan

EURO 2024'te ilk torbadan Portekiz'i, 3. torbadan ise Çekya'yı seçtik. Son torbadan ise Play-off C yolundan gelecek takımı çektik. Burada 4 takım mücadele edecek. Yunanistan-Kazakistan eşleşmesinin galibi, Gürcistan- Lüksemburg eşleşmesini kazanan takımla finalde oynayacak. Burada Yunanistan-Kazakistan eşleşmesini kazanan takım, finalde de büyük favori olarak öne çıkıyor. Rakip 26 Mart 2024 tarihinde kesinleşecek.

18 HAZİRAN: Türkiye-Play-off'tan gelecek takım (Dortmund)

22 HAZİRAN: Türkiye-Portekiz (Dortmund)

26 HAZİRAN: Türkiye-Çekya (Hamburg

KUPANIN STATÜSÜ

4'er takımdan oluşan 6 grupta ilk 2 sırayı alan ekipler Son 16 turuna kalacak * 6 grupta en iyi 4 tane üçüncü basamaktaki takım da üst tura çıkacak. * Bu aşamadan itibaren takımlar tek maçlı eliminasyon sistemine geçecek * Son 16 Turu 29 Haziran, 30 Haziran 1 Temmuz ve 2 Temmuz'da oynanacak. * Çeyrek finale kalan takımlar 5 Temmuz ve 6 Temmuz'da sahne alacaklar. * Yarı final karşılaşmaları ise 9 Temmuz ve 10 Temmuz'da oynanacak. * EURO 2024'ün final mücadelesi 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda olacak.

Milli Takımımızın Teknik Direktörü Montella, F Grubu'ndan çıkmak için her şeyi yapacaklarını söyledi. İtalyan hoca şunları söyledi: l Kura kuradır. Özel bir tercihimiz yoktu. Bu aşamadan sonra yapılacak şey rakiplere çok iyi çalışmak olacak. L Bu kura EURO 2008'i hatırlattı. Türkiye, Portekiz, Çekya... Her şey değişebilir, farklı olabilir. EURO 2008 kurasına Türkiye son torbadan girdi ama neler yaptı gördük. L Kim bu kuraya 'Kolay kura' diyor! Her maç zordur. Takımlar arasındaki denge farkları, böyle turnuvalarda çok azdır. 'Kolay kura' diyenlere saygı duyuyorum ama benim görüşlerim bu şekilde. L EURO2008'den beri 15 yıl geçti. Takımlar ve taktikler değişiyor. Çok çalışmamız lazım. Şu anda söyleyebileceğim tek şey, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Odağımız bu olacak.

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