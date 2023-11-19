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UEFA'dan hakem Arda Kardeşler'e EURO 2024 Elemeleri'nde görev

Son dakika spor haberleri... UEFA, Arda Kardeşler'i Cebelitarık ile Hollanda arasında 21 Kasım Salı günü oynanacak UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri maçında görevlendirdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 11:43
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UEFA'dan hakem Arda Kardeşler'e EURO 2024 Elemeleri'nde görev

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Cebelitarık ile Hollanda arasında 21 Kasım Salı günü oynanacak UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası eleme turu maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Algarve bölgesindeki Algarve Stadı'nda TSİ 22.45'de başlayacak müsabakada, Arda Kardeşler'in yardımcılıkları İbrahim Çağlar Uyarcan ve Deniz Caner Özaral olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Ümit Öztürk yapacak.

Karşılaşmada Abdülkadir Bitigen VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olarak görev alacak.

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