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BAL'da oturma eylemli protesto
Rize'de oynanan Rize Özel İdarespor - Çayelispor maçında hakemin, golden önce yapılan faul olduğunu düşündükleri pozisyona düdük çalmaması Özel İdaresporlu futbolcular tarafından oturma eylemi ile protesto edildi. Çayelisporlu futbolcular da yaklaşık bir dakika süren protestoda rakip kaleye hücum etmeyerek kendi aralarında paslaştılar.
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