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Cesch Fabregas kendi takımı olan Como'nun başına geçti!

Geçtiğimiz aylarda Como forması altında aktif futbol kariyerini noktalayan tecrübeli İspanyol futbolcu Cesch Fabregas, Fransız futbolcu Thierry Henry ile birlikte sahibi olduğu Seri B ekibi Como Futbol Kulübünde geçici olarak teknik direktörlük kariyerine başladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 16:42
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Cesch Fabregas kendi takımı olan Como'nun başına geçti!

Temmuz ayında futbol kariyerine noktayı koyan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cesch Fabregas, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

İspanyol futbolcu, kariyerini noktaladığı kulüp olan ve aynı zamanda eski efsane futbolcu Thierry Henry ile beraber sahibi olduğu İtalya Seri B takımı olan Como'da geçici olarak teknik direktörlük olarak göreve başladı.

Como kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Teknik direktör Moreno Longo'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunda geçici olarak Cesc Fabregas takımımızın başında yer alacaktır"

HEDEFİMİZ SERİ A'YA YÜKSELMEK

Como kulübünün teknik direktörlük görevine gelen başına geçen Cesc Fabregas yaptığı açıklamada, ''Büyük bir sorumluluk. Şu anda yedinci sıradayız. Umarım sezon sonu bu takımı Seria A'ya çıkarabiliriz'' şeklinde konuştu.

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