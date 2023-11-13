Cesch Fabregas kendi takımı olan Como'nun başına geçti!

Temmuz ayında futbol kariyerine noktayı koyan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cesch Fabregas, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

İspanyol futbolcu, kariyerini noktaladığı kulüp olan ve aynı zamanda eski efsane futbolcu Thierry Henry ile beraber sahibi olduğu İtalya Seri B takımı olan Como'da geçici olarak teknik direktörlük olarak göreve başladı.

Como kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Teknik direktör Moreno Longo'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunda geçici olarak Cesc Fabregas takımımızın başında yer alacaktır"

HEDEFİMİZ SERİ A'YA YÜKSELMEK

Como kulübünün teknik direktörlük görevine gelen başına geçen Cesc Fabregas yaptığı açıklamada, ''Büyük bir sorumluluk. Şu anda yedinci sıradayız. Umarım sezon sonu bu takımı Seria A'ya çıkarabiliriz'' şeklinde konuştu.