TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK'nın başına geçen Yılmaz Vural, sarı-lacivertlilerle çıktığı iki maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK'da Yılmaz Vural rüzgarı esiyor. Teknik Direktör Cenk Laleci'den sonra sarı-lacivertli ekibin başına geçen Yılmaz Vural, İzmir temsilcisinde kupa ve ligde çıktığı iki maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı. Geçtiğimiz günlerde oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Nevşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek üst tura yükselen Vural yönetimindeki Menemen FK, son olarak da hafta sonu oynanan maçta Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek 9. sıraya yükseldi. Böylece 70 yaşındaki teknik adam, Menemen FK kariyerine 2'de 2 yaparak başladı.