BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 KASIM SALI | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 7 Kasım'da hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

7 KASIM'DA HANGİ MAÇLAR VAR?

23:00 Atl. Madrid - Celtic 23:00 Lazio - Feyenoord

20:45 B. Dortmund - Newcastle 23:00 Milan - Paris SG

23:00 Man City - Young Boys 23:00 Kızılyıldız - RB Leipzig

20:45 Shakhtar - Barcelona 23:00 Porto - Antwerp

23:00 Rotherham - Ipswich Town

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