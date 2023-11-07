BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 KASIM SALI | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 7 Kasım'da hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
7 KASIM'DA HANGİ MAÇLAR VAR?
23:00 Atl. Madrid - Celtic
23:00 Lazio - Feyenoord
23:00 Lazio - Feyenoord
20:45 B. Dortmund - Newcastle
23:00 Milan - Paris SG
23:00 Milan - Paris SG
23:00 Man City - Young Boys
23:00 Kızılyıldız - RB Leipzig
23:00 Kızılyıldız - RB Leipzig
20:45 Shakhtar - Barcelona
23:00 Porto - Antwerp
23:00 Porto - Antwerp
23:00 Rotherham - Ipswich Town
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