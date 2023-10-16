Haberler Futbol 2023 veda yılı

2023 veda yılı

Dünyaca ünlü yıldızlar profesyonel futbol kariyerlerini bu yıl noktaladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
2023 veda yılı

Günler, aylar ve yıllar geçiyor... Futbol oynayan yıldızlar da birer birer veda ediyor. Kimi sakatlık, kimi yaş kimi de mevcut form durumu gerekçesiyle profesyonel kariyerlerini noktalıyor. 2023 de şüphesiz olarak bu vedalara sahne olan bir yıl oldu. Dünyanın gündemine oturan, peşlerinden milyonlarla taraftarı sürükleyen yıldızlar artık futbol kariyerlerine devam etmeyeceğini duyurdular.

KİMLER YOK Kİ!

Son olarak Hazard'ın (32), "Doğru zamanda dur demeyi bilmelisiniz" diyerek vedasını açıkladığı futbolu 2023'te bırakan isimler dikkat çekti. İtalyanlar'ın efsanesi Buffon (45), İsveç'in dünya futboluna armağanı İbrahimovic (41), Barça altyapısının ürünü Fabregas (36), bir dönemin en pahalı ismi Gareth Bale (34) ve Almanya Milli Takımı'nın en önemli 10'larından Mesut Özil (34) bu yıl veda etti.

HAZARD 32'DE BIRAKTI

Chelsea'deki futboluyla dünyanın en iyileri arasına giren Eden Hazard'ın düşüşü çok hızlı oldu. 2019'da 115 milyon euro'ya Real Madrid'in yolunu tutan Belçikalı oyuncu, hayal kırıklığı yarattı. 76 maça çıkarken 7 gol ve 12 asist üretti. Lille forması da giyen Hazard, "Doğru zamanda dur demeyi bilmelisiniz. 16 yıllık kariyerime son verme kararı aldım" ifadelerini kullanarak 32 yaşında vedasını duyurdu.

İTALYA'NIN EFSANESİ OLDU

İtalyan futboluna damga vuran Buffon da bu yıl veda eden isimler arasındaydı. Uzun yıllar Juventus forması giyen 45 yaşındaki efsane, ardından Paris-Saint Germain ve yetiştiği kulüp olan Parma'ya gitti. 975 maçın 429'unda kalesini gole kapatan Buffon, geçtiğimiz Ağustos ayında artık sona geldiğini duyurdu.

RONALDO'YU TAHTINDAN ETTİ

Tottenham'da dikkat çeken Gareth Bale, 101 milyon euro'ya Real Madrid'e giderek Ronaldo'nun tahtına geçerek dünyanın en pahalı transferi olmuştu. 258 maçta 106 gol ve 67 asistle oynayan Galli yıldız, daha sonra düşüşe geçti. 33 yaşındaki oyuncu, "Artık yeni bir aşamaya geçme zamanı" diyerek veda etti.

'YENİ MESSİ' EN SON JAPONYA'DA OYNADI

'Yeni Messi' olarak tanıtılan Barça'lı Bojan Krkic de Japon ekibi Kobe'de oynayıp 33'te futbolu bıraktı. 2023'ün futboldan ayırdığı dikkat çeken diğer isimler ise şu şekilde: Godin, Miranda, Joaquin, Leiva, Adebayor, Walcott.

DİĞER
TÜRKİYE LETONYA MAÇ ÖZETİ | Euro 2024 elemeleri Türkiye-Letonya maç özeti ve goller
Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri: Orta Doğu Türkiye'yi örnek alsa savaşlar olmazdı
F.Bahçeli yıldız devleri peşine taktı
İngilizler teklif hazırlıyor! Devre arası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galler evinde Hırvatistan'ı devirdi!
Benzema'dan Filistin'e destek mesajı!
Şemsiyesiz dışarı çıkmayın (İstanbul hava durumu 16 Ekim 2023)
SINIR KAPILARI AÇILDI: O ülkeye yerleşene 2,5 milyon lira teşvik ödemesi
Tarım Kredi Marketleri'nde yüzde 50 indirim!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tek eksik sağ bek Tek eksik sağ bek 01:43
Aktüel haberler Aktüel haberler 01:41
Dünya Boğaz’ı izledi Dünya Boğaz’ı izledi 01:38
Hangi ülkeler EURO 2024'ü garantiledi? Hangi ülkeler EURO 2024'ü garantiledi? 01:37
Galler sürprizi Galler sürprizi 01:37
Lutsenko şov Lutsenko şov 01:37
Daha Eski
Hangi ülkeler EURO 2024'ü garantiledi? Hangi ülkeler EURO 2024'ü garantiledi? 01:36
Sıra geldi Ümitler'e Sıra geldi Ümitler'e 01:35
Türkiye'nin Avrupa şampiyonası macerası Türkiye'nin Avrupa şampiyonası macerası 01:34
Konya’da yine destan yazdık Konya’da yine destan yazdık 01:34
Horon zamanı Horon zamanı 01:33
Cenk Tosun son sözü söyledi! İşte 4. gol Cenk Tosun son sözü söyledi! İşte 4. gol 01:18