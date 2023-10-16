2023 veda yılı

Günler, aylar ve yıllar geçiyor... Futbol oynayan yıldızlar da birer birer veda ediyor. Kimi sakatlık, kimi yaş kimi de mevcut form durumu gerekçesiyle profesyonel kariyerlerini noktalıyor. 2023 de şüphesiz olarak bu vedalara sahne olan bir yıl oldu. Dünyanın gündemine oturan, peşlerinden milyonlarla taraftarı sürükleyen yıldızlar artık futbol kariyerlerine devam etmeyeceğini duyurdular.

KİMLER YOK Kİ!

Son olarak Hazard'ın (32), "Doğru zamanda dur demeyi bilmelisiniz" diyerek vedasını açıkladığı futbolu 2023'te bırakan isimler dikkat çekti. İtalyanlar'ın efsanesi Buffon (45), İsveç'in dünya futboluna armağanı İbrahimovic (41), Barça altyapısının ürünü Fabregas (36), bir dönemin en pahalı ismi Gareth Bale (34) ve Almanya Milli Takımı'nın en önemli 10'larından Mesut Özil (34) bu yıl veda etti.

HAZARD 32'DE BIRAKTI

Chelsea'deki futboluyla dünyanın en iyileri arasına giren Eden Hazard'ın düşüşü çok hızlı oldu. 2019'da 115 milyon euro'ya Real Madrid'in yolunu tutan Belçikalı oyuncu, hayal kırıklığı yarattı. 76 maça çıkarken 7 gol ve 12 asist üretti. Lille forması da giyen Hazard, "Doğru zamanda dur demeyi bilmelisiniz. 16 yıllık kariyerime son verme kararı aldım" ifadelerini kullanarak 32 yaşında vedasını duyurdu.

İTALYA'NIN EFSANESİ OLDU

İtalyan futboluna damga vuran Buffon da bu yıl veda eden isimler arasındaydı. Uzun yıllar Juventus forması giyen 45 yaşındaki efsane, ardından Paris-Saint Germain ve yetiştiği kulüp olan Parma'ya gitti. 975 maçın 429'unda kalesini gole kapatan Buffon, geçtiğimiz Ağustos ayında artık sona geldiğini duyurdu.

RONALDO'YU TAHTINDAN ETTİ

Tottenham'da dikkat çeken Gareth Bale, 101 milyon euro'ya Real Madrid'e giderek Ronaldo'nun tahtına geçerek dünyanın en pahalı transferi olmuştu. 258 maçta 106 gol ve 67 asistle oynayan Galli yıldız, daha sonra düşüşe geçti. 33 yaşındaki oyuncu, "Artık yeni bir aşamaya geçme zamanı" diyerek veda etti.

'YENİ MESSİ' EN SON JAPONYA'DA OYNADI

'Yeni Messi' olarak tanıtılan Barça'lı Bojan Krkic de Japon ekibi Kobe'de oynayıp 33'te futbolu bıraktı. 2023'ün futboldan ayırdığı dikkat çeken diğer isimler ise şu şekilde: Godin, Miranda, Joaquin, Leiva, Adebayor, Walcott.