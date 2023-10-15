Rangers'ta Philippe Clement dönemi!

İskoçya Premier Lig ekiplerinden Rangers'ta teknik direktörlük görevine Philippe Clement getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 49 yaşındaki Belçikalı teknik adamla 3,5 sezonluk anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Bu sezon ligde zirve yarışında 8 hafta sonunda ezeli rakibi lider Celtic'in 7 puan gerisinde kalan Rangers'ta İngiliz Michael Beale'in teknik direktörlük görevine, ay başında son verilmişti.
Futbolcu kökenli teknik adamlardan Philippe Clement, daha önce Beveren, Genk, Club Brugge ve Monaco takımlarını çalıştırmıştı.