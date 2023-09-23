İngilizlerden flaş David de Gea iddiası!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'tan ayrıldıktan sonra yaz transfer döneminde bir takıma transfer olmayan tecrübeli kaleci David de Gea için şok bir iddia geldi.

EMEKLİ OLABİLİR

İngiliz basını The Guardian'ın haberine göre; İspanyol kaleci David de Gea'ya büyük bir kulüpten as kaleci teklifi gelmezse İspanyol eldiven futbolu bırakabilir.

SUUDİ ARABİSTAN'IN İLGİSİ VAR

Haberde de Gea'nın, yaz transfer döneminde ortalığı kasıp kavuran Suudi Arabistan takımlarından birçok teklif almasına rağmen majör liglerde oynamak istediği için bu teklifleri kabul etmediği aktarıldı.

33 yaşındaki tecrübeli eldiven, kırmızı şeytanlar da 12 sene forma giydi. 12 yılda 545 kez Manchester United'ın kalesini koruyan David de Gea, bu maçların 190'ında rakiplerine gol fırsatı vermedi.