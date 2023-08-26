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Kadınlarda açılış yarın

Turkcell Kadınlar Süper Ligi, yarın Ataşehir BLD-Ankara BB maçıyla start alıyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
Kadınlarda açılış yarın

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde perde yarın açılıyor... Ataşehir Belediye Spor ile geçen yılın şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET G.S.K arasında oynanacak karşılaşma, İBB Esatpaşa Stadı'nda saat 12.00'de başlayacak. 16 takımın mücadele edeceği ligde ilk yarı 24 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarı ise 14 Ocak 2024'te başlayacak. Sezon 5 Mayıs 2024'te oynanacak maçla bitecek.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 27 Ağustos'ta oynanacak diğer karşılaşmalar ise şöyle;

15:00 Fenerbahçe Petrol OfisiDoğuş Gold Gaziantep Asya

16:00 Galatasaray A.Ş. – Wulfz Fatih Karagümrük

16:00 Beşiktaş JK Kadın Futbol TakımıALG Spor

16:00 Trabzonspor- KDZ.Ereğli Belediye Spor

17:00 Amed Sportif Faaliyetler - Bitexen 1207 Antalyaspor

17:00 Bitexen Adana İdmanyurdusporHakkarigücü Spor

18:00 Beylerbeyi Spor Kulübü – Fatih Vatan Spor

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