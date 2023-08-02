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Chelsea - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Yeni seozuna sıkı başlangıç yapmak isteyen takımlardan Chelsea ile Dortmund karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Chelsea - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 15:57 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 16:00
Chelsea - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Chelsea - Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Chelsea ve Dortmund, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Chelsea - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Dortmund 3 Ağustos Perşembe günü saat 03:30'da karşı karşıya gelecek. Müsabaka S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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