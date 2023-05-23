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Christoph Daum sağlık durumu hakkında konuştu

Son dakika spor haberi: Bir süredir kanser tedavisi gören Christoph Daum, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınan ve futbolseverleri korkutan Daum, "Gerekli ilaçları alıyorum ve iyi besleniyorum. Kemoterapiye rağmen bu hafta sonu spor yapmak istiyorum. Kötü zamanlar geçirseniz bile ayağa kalkıp, dik durarak geleceğe umutla bakabilmek önemli" ifadelerini kullandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 20:04
Christoph Daum sağlık durumu hakkında konuştu

Ülkemizde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran Christoph Daum bir süredir kanser tedavisi görüyor.

Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınan ve futbolseverleri korkutan Christoph Daum, sağlık durumuna dair son gelişmeleri aktardı.

Bild'e konuşan Daum, bugün ikinci kez kemoterapiye başlayacağını bildirdi. Durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini belirten Alman teknik direktör, "Gerekli ilaçları alıyorum ve iyi besleniyorum. Kemoterapiye rağmen bu hafta sonu spor yapmak istiyorum. Kötü zamanlar geçirseniz bile ayağa kalkıp, dik durarak geleceğe umutla bakabilmek önemli" ifadelerini kullandı.

Christoph Daum Türkiye kariyerinde Beşiktaş ile 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu, Fenerbahçe'de ise 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.


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