Türk Telekom ile TFF’den dev işbirliği

Türk Telekom, dijital dönüşümdeki öncü rolü ile eFutbol ekosistemine ve Türk futbolunun gelişimine destek vermeye devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu ile Türk Telekom arasında imzalanan anlaşma kapsamında Türk Telekom, eSüper Lig'in isim sponsoru ve resmi yayıncısı oldu. Süper Lig'de mücadele eden 17 takımın yer aldığı eSüper Lig'e Türk Telekom'un ismi verildi. Türk Telekom eSüper Lig'deki mücadeleler, Türk Telekom'un TV platformu Tivibu'daki Tivibuspor kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ve Kulüpler Birliği katkılarıyla düzenlenen Türk Telekom eSüper Lig'de 17 takım mücadele ediyor. Türk Telekom eSüper Lig, futbol simülasyonu video oyunu FIFA 23'te, Süper Lig fikstürüne göre oynanıyor. Her takımın en az 1 koç ve 2 eSporcu ile temsil edildiği Türk Telekom eSüper Lig'de normal sezon mücadeleleri çevrim içi olarak oynanıyor. Play-off müsabakaları itibariyle Ultimate Mode üzerinden oynanacak ligde oyuncu yaş sınırı ise 16 olarak belirlenmiş durumda.

Büyük heyecan duyuyoruz Şampiyon Mayıs'ta belli olacak Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türkiye'nin dijitalleşmesi yolculuğundaki vizyonumuzu sağlıktan eğitime, kültür sanattan spora kadar birçok alanda hayata geçiriyoruz. Sporun geniş kitlelere ulaşması için uzun yıllardır farklı dallarda sund

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türkiye'nin dijitalleşmesi yolculuğundaki vizyonumuzu sağlıktan eğitime, kültür sanattan spora kadar birçok alanda hayata geçiriyoruz. Sporun geniş kitlelere ulaşması için uzun yıllardır farklı dallarda sunduğumuz desteği, giderek daha büyük kitleleri peşinden sürüklediğini gördüğümüz eFutbol'un gelişimi için sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz" dedi.



Şampiyon Mayıs'ta belli olacak

Türkiye'de ilk kez bu yıl resmi olarak düzenlenen Türk Telekom eSüper Lig'in şampiyonu Mayıs ayında oynanacak büyük finalle belli olacak. Dünyanın en popüler video futbol oyunu olan FIFA serisinin en son versiyonu FIFA 23 üzerinden oynanacak olan Türk Telekom eSüper Lig, 20 resmi ligden biri olurken, maçlar sonucunda finale kalma başarısı gösteren finalistler FIFA Global Series'de Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.



Hedefimiz elit olmak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Federasyon olarak nasıl ki hem erkek hem de kadın futbolunda sürdürülebilir başarılar elde etmeyi hedefliyorsak eFutbol alanında da amacımız; hem Milli Takımımızın hem de kulüp takımlarımızın elit ülkeler arasında yer almasını sağlamak olacaktır" diye konuştu.