Yeniden başkan

Aleksander Ceferin, tek aday olarak girdiği seçimde 2027 yılına kadar yeniden UEFA başkanı oldu. Portekiz'in başkenti Lizbon'da yapılan olağan kongrede Ceferin, 3. kez başkanlığa seçildi. UEFA'nın 7. başkanı olarak 2016'da göreve gelen 55 yaşın - daki Sloven futbol adamı, 2019'daki seçimde ikinci kez seçilmişti. Kongrede, UEFA İcra Kuruluna en az biri kadın olmak üzere toplam 9 üye ile FIFA Konseyine gönderilecek üyeler de belirlendi.



BARCELONA ŞOKU

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de Portekiz'deki genel kurulda yer aldı. Öte yandan seçim öncesi Ceferin'in Barcelona'yla ilgili yaptığı açıklama büyük ses getirdi. UEFA Başkanı, "Durumun son derece ciddi olduğu konusunda beni bilgilendirdiler. Barcelona'nın Negreira Davası, gördüğüm en ciddi davalardan biri" dedi. UEFA'nın Barcelona'yı gelecek sezon Devler Ligi'nden men etmeyi düşündüğü şeklinde haberler çıkmaya başladı.

UEFA Başkanlığı için yeniden onay alan Ceferin'i özellikle Barcelona hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle oldukça sıkıntılı bir dönem bekliyor.

Negreira davası nedir?

Marca, İspanya Hakem Teknik Kurulu eski başkan yardımcısı Enriquez Negreira ve oğlunun sahip olduğu şirketlerin, 2001'den 2018'e kadar Barcelona'ya milyonlarca dolarlık faturalar kestikleri ve savcılığın bu faturaların hangi hizmetlere karşılık geldiğini araştırdığını yazdı.