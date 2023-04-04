Barca’ya tehdit

UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin, Barcelona'nın Negreira Davası ile ilgili ceza alabileceğini söyledi. Durumun ciddi olduğunu belirten Ceferin "Barcelona'nın Negreira Davası, futbol dünyasında gördüğüm en ciddi davalar - dan biri. İspanya Federasyonu, zaman aşımına uğradıysa herhangi bir sportif yaptırımda bulunamayabilir. Söz konusu UEFA ise ceza konusunda hiçbir şey zaman aşımına uğramaz" ifadelerini kul - landı. Barcelona'nın, 2011-2018 yılları arasında İspanya Hakem Teknik Kuru - lu'nun eski başkan yardımcısı Negreira Sanchez'e yasa dışı para ödediği gerek - çesiyle bu dava görülmeye başlanmıştı.