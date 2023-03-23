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Tolunay Kafkas Ankaragücü'ne

Ankaragücü'nün, Ömer Erdoğan’ın yerine getirdiği Sportif Direktör Sedat Ağçay’ı da gönderip Tolunay Kafkas’la bugün imza atacağı öğrenildi

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 06:50
Tolunay Kafkas Ankaragücü'ne
POR Toto Süper Lig'de düşmeme mücadelesi verdiği direkt rakibi Sivasspor'a deplasmanda 2-0 yenilen Ankaragücü'nde flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan'ın istifasının ardından yoluna sportif direktör Sedat Ağçay ile devam eden Başkent ekibinin, genç teknik adamla yollarını ayırdığı öğrenildi. Ankaragücü'nün, teknik direktörlük görevi için Tolunay Kafkas'la prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. Sarı-Lacivertliler'in, Kafkas'la bugün resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
ÜMİT MİLLİ TAKIM'DAN AYRILDI
54 yaşındaki tecrübeli teknik adam; Kayserispor, Gaziantepspor, Trabzonspor, Akhisarspor gibi kulüplerde görev yaptı. 2017'den beri Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev alan, son olarak Ümit Milli Takım'ın teknik direktörlüğünü yapan Kafkas, geçtiğimiz ay Ümit Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılmıştı. Ankaragücü ise Süper Lig'de 7 galibiyet, 4 beraberlik ile 13 mağlubiyet elde etti ve 25 puanla 15. sırada yer aldı. Başkent temsilcisi milli aradan sonra deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.
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