Tolunay Kafkas Ankaragücü'ne

ÜMİT MİLLİ TAKIM'DAN AYRILDI
54 yaşındaki tecrübeli teknik adam; Kayserispor, Gaziantepspor, Trabzonspor, Akhisarspor gibi kulüplerde görev yaptı. 2017'den beri Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev alan, son olarak Ümit Milli Takım'ın teknik direktörlüğünü yapan Kafkas, geçtiğimiz ay Ümit Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılmıştı. Ankaragücü ise Süper Lig'de 7 galibiyet, 4 beraberlik ile 13 mağlubiyet elde etti ve 25 puanla 15. sırada yer aldı. Başkent temsilcisi milli aradan sonra deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.