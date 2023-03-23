Mesut Özil bıraktı

Mesut Özil futbolu bıraktığını açıkladı. 35 yaşındaki yıldız orta saha, sosyal medyadan yaptığı açıklamada özetle, "17 yıl boyunca profesyonel futbolcu olmak bir ayrıcalıktı. Bu fırsat için kendimi minnettar hissediyorum. Ancak, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda uzun süreli sakatlıklar yaşadım. Futbolu bırakmamın zamanının geldiğini hissettim" dedi. ALMANYA'DA doğan Türk asıllı Alman futbolcu, Schalke altyapısında yetiştikten sonra W.Bremen, R.Madrid ve Arsenal gibi dev kulüplerde forma giydi. 2021'de Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, beklentilerin altında kalmıştı. Başakşehir'e transferinden sonra bel fıtığı ameliyatı olan Özil, bu sezon ligde 4 maçta sadece 70 dakika süre alabildi.