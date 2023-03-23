Haberler Futbol Mesut Özil bıraktı

Mesut Özil bıraktı

Fenerbahçe’den Başakşehir’e transfer olan, Real Madrid ve Arsenal gibi devlerde oynamış, Mesut Özil sakatlığı nedeniyle futbolu bıraktı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 06:50
Mesut Özil bıraktı
Mesut Özil futbolu bıraktığını açıkladı. 35 yaşındaki yıldız orta saha, sosyal medyadan yaptığı açıklamada özetle, "17 yıl boyunca profesyonel futbolcu olmak bir ayrıcalıktı. Bu fırsat için kendimi minnettar hissediyorum. Ancak, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda uzun süreli sakatlıklar yaşadım. Futbolu bırakmamın zamanının geldiğini hissettim" dedi. ALMANYA'DA doğan Türk asıllı Alman futbolcu, Schalke altyapısında yetiştikten sonra W.Bremen, R.Madrid ve Arsenal gibi dev kulüplerde forma giydi. 2021'de Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, beklentilerin altında kalmıştı. Başakşehir'e transferinden sonra bel fıtığı ameliyatı olan Özil, bu sezon ligde 4 maçta sadece 70 dakika süre alabildi.
DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’in yıldızını Beşiktaş alıyor! Fenerbahçe de peşinden koşmuştu: İşte Şenol Güneş’in yeni prensi…
Aleyna Erdoğlu'nun şiddet iddialarına Batuhan Karadeniz'in eski eşinden sert tepki!
Cimbom'dan Kolombiyalı golcü hamlesi!
Jesus'un kararını değiştirecek gelişme! Arda Güler...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu
Charisis şoku!
En düşük işsizlik maaşı ne kadar 2023?
Bursa TOKİ arsa sonuçları ve kazananlar isim listesi
Bursa TOKİ arsa çekilişi canlı izle 23 Mart
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dele Alli: Dönüyorum! Dele Alli: Dönüyorum! 00:51
Dele Alli: Dönüyorum! Dele Alli: Dönüyorum! 00:50
Moussa Dembele transferinde kıyasıya rekabet! Moussa Dembele transferinde kıyasıya rekabet! 00:39
Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması! Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması! 00:39
F.Bahçe'den Beşiktaş'a yanıt! F.Bahçe'den Beşiktaş'a yanıt! 00:39
Maxi Gomez'e flaş transfer teklifi! Maxi Gomez'e flaş transfer teklifi! 00:39
Daha Eski
F.Bahçe'ye Bruma şoku! Planlar altüst oldu F.Bahçe'ye Bruma şoku! Planlar altüst oldu 00:39
Yıldız isimden G.Saray'a kötü haber! Yıldız isimden G.Saray'a kötü haber! 00:39
İki dev takipte! Beşiktaş derbisinde... İki dev takipte! Beşiktaş derbisinde... 00:39
Beşiktaş'tan TFF'ye sert tepki! Beşiktaş'tan TFF'ye sert tepki! 00:39
Gaziantep FK bonservisini belirledi! İşte istenen rakam Gaziantep FK bonservisini belirledi! İşte istenen rakam 00:39
Altay ile ilgili bomba iddia! G.Saray... Altay ile ilgili bomba iddia! G.Saray... 00:39