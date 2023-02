UEFA’dan Kahramanmaraş'taki deprem sonrası Türkiye’ye destek

UEFA, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ilde hissedilen depremin ardından Türkiye'ye destek mesajı gönderdi. UEFA'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "UEFA ve Avrupa futbol topluluğu, bu sabah meydana gelen yıkıcı depremden etkilenen Türkiye halkının yanında" ifadelerine yer verildi.

The thoughts of UEFA and the European football community are with the people of Türkiye and Syria, and all those affected by this morning's devastating earthquake.