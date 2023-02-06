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UEFA’dan Kahramanmaraş'taki deprem sonrası Türkiye’ye destek

Son dakika spor haberi: UEFA, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye’nin yanında olduğunu bildirdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 12:35 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 12:44
UEFA’dan Kahramanmaraş'taki deprem sonrası Türkiye’ye destek

UEFA, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ilde hissedilen depremin ardından Türkiye'ye destek mesajı gönderdi. UEFA'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "UEFA ve Avrupa futbol topluluğu, bu sabah meydana gelen yıkıcı depremden etkilenen Türkiye halkının yanında" ifadelerine yer verildi.

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