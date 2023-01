IFAB ve FIFA'dan flaş karar! Futbola yeni sistem

BASKETBOL GİBİ

Arsenal'in eski başkan yardımcılarından ve şu anda İngiltere Futbol Federasyonu ve Premier Lig'in elçisi olarak görev yapan David Dein Times'a yaptığı açıklamada, "Top her dışarı çıktığında saatin durmasını önermiyorum ama zaman kaybına en çok neden olan gol sevinçleri, oyuncu değişiklikleri, sakatlıklar, penaltılar ve VAR incelemeleri sırasında böyle bir uygulama yapılabilir." ifadelerini kullandı. Kurulda tartışılacak önerilerden ikincisinin 2022 Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlanan uzatma dakikaları kuralı olduğu belirtildi. Ancak maçların çok fazla uzamasından dolayı bu kuralla ilgili endişler olduğu belirtildi.