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IFAB ve FIFA'dan flaş karar! Futbola yeni sistem

Son dakika spor haberi: Futbolda topun oyunda kalma süreleri tartışılmaya devam ediyor. Dünya Kupası'nda uygulanan uzatma dakikaları eleştirileri bir nebze hafifletse de yeni değişiklikler gündemde. IFAB ve FIFA, Londra'da yapacakları toplantıda sürpriz bir karar almayı görüşecekler. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 10:09
IFAB ve FIFA'dan flaş karar! Futbola yeni sistem

Futbolda son yıllarda Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin kullanılmaya başlamasına rağmen tartışmalar sona ermiyor. En büyük tartışmalarda hiç şüphesiz ki ofsayt pozisyonlarında yaşanıyor. Çekilen çizgilerden, topun ayaktan çıktığı ana kadar birçok nokta, futbolseverler tarafından eleştirilmeye devam ediyor.

IFAB ve FIFA'dan flaş karar! Futbola yeni sistem

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ

Ofsayt kararlarının tartışılmaya başlanmasının ardından 'Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi' hayata geçirilmişti. Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi, futbolcuların vücutlarındaki 29 farklı bölgeyi aynı anda takip edebilen ve ofsayt kararını en kısa sürede VAR görevlileri ve saha içi hakemleriyle paylaşan bir sistem. Şampiyonlar Ligi'nde kullanılan bu sistem 2022 Dünya Kupası'nda da kullanılmıştı.

IFAB ve FIFA'dan flaş karar! Futbola yeni sistem

YENİ BİR SİSTEM GELİYOR

2022 Dünya Kupası'nda, hakemler topun oyunda olmadığı sürelere daha fazla dikkat etmeye başladı. Maçların sonunda hatrı sayılır sürede uzatma dakikaları oynanmaya başladı. Bu doğrultuda FIFA ve IFAB'ın Londra'da gerçekleştireceği yıllık toplantıda maçlarda topun oyun kalma süresini artırabilmek için değişiklik önerilerini tartışacak. Times'ta yer alan haberde, yarınki toplantıda FIFA ve IFAB'ın 3 öneriyi değerlendireceği belirtildi. Haberde, basketbolda olduğu gibi maçlarda sürenin durdurulmasının da önerilerinden biri olduğu aktarıldı.

IFAB ve FIFA'dan flaş karar! Futbola yeni sistem

BASKETBOL GİBİ

Arsenal'in eski başkan yardımcılarından ve şu anda İngiltere Futbol Federasyonu ve Premier Lig'in elçisi olarak görev yapan David Dein Times'a yaptığı açıklamada, "Top her dışarı çıktığında saatin durmasını önermiyorum ama zaman kaybına en çok neden olan gol sevinçleri, oyuncu değişiklikleri, sakatlıklar, penaltılar ve VAR incelemeleri sırasında böyle bir uygulama yapılabilir." ifadelerini kullandı. Kurulda tartışılacak önerilerden ikincisinin 2022 Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlanan uzatma dakikaları kuralı olduğu belirtildi. Ancak maçların çok fazla uzamasından dolayı bu kuralla ilgili endişler olduğu belirtildi.

IFAB ve FIFA'dan flaş karar! Futbola yeni sistem

Katar'ın ev sahipliğindeki turnuvanın ardından Süper Lig 'de de uygulanmaya başlayan kuralın ilerleyen dönemde diğer liglerde de uygulanabileceği ifade edilmişti Ek olarak basketbolda olduğu gibi topun dışarıya çıktığı durumlarda belirli bir süre içinde topu tekrar oyuna sokma kuralının da düşünüldüğü kaydedildi.

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