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Real Sociedad - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

İspanya Kral Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Real Sociedad ile Mallorca kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 10:56 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 11:10
Real Sociedad - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

Real Sociedad - Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayın

İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Real Sociedad ile Mallorca, son 16 turunda karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCIEDAD - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Sociedad - Mallorca 17 Ocak Salı günü saat 21:00'te Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

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