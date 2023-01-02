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Lyon Dejan Lovren'i transfer ettiğini açıkladı!

Transfer haberi: Fransa Lig 1 ekiplerinden Lyon Hırvat milli takım stoperi Dejan Lovren'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 15:30
Lyon Dejan Lovren'i transfer ettiğini açıkladı!

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olimpik Lyon, eski oyuncusu Dejan Lovren'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Rusya'nın Zenit takımında forma giyen 33 yaşındaki oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fransa basınında yer alan haberlere göre Olimpik Lyon, Hırvat milli stoper için 2 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

Altyapısından yetiştiği Dinamo Zagreb'den Olimpik Lyon'a 2010 yılında transfer olan Lovren, 102 maçta 3 gole imza atmıştı. Hırvatistan Milli Takımı'nda 78 karşılaşmada 5 kez ağları sarsan tecrübeli oyuncu, Fransa temsilcisinden sonra Southampton ile Liverpool'da uzun yıllar kariyerini sürdürmüştü.

Ligde zirve yarışından uzaklaşan Laurent Blanc yönetimindeki Olimpik Lyon, 17 hafta sonunda 24 puanla 8. sırada yer alıyor.

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