Barcelona'da bir devir sona eriyor! Busquets'ten ayrılık kararı

14 sezondur Barcelona formasını terleten ve kulübün sembol isimlerinden olan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Sergio Busquets, sezon sonunda Katalan ekibinden ayrılıyor.
İspanyol basınından Mundo Deportivo, 2022 Dünya Kupası sonrası milli takıma veda ettiğini duyuran Busquets'in, Barcelona'dan da ayrılmak istediğini yazdı. Oyuncunun, MLS takımlarından ve David Beckham'ın da sahibi olduğu Inter Miami'ye gidebileceği vurgulandı.
Sergio Busquets, Barcelona'nın altın yıllarını yaşadığı ve sayısız başarı kazandığı Xavi-Iniesta'lı orta sahasının vazgeçilmez isimlerindendi. Öte yandan teknik direktör Xavi'nin, Busquets'i kadroda tutmak istediği de aktarıldı.