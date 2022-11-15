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Andy Robertson'dan Ozan Kabak'a övgü!

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızla Diyarbakır'da hazırlık maçı yapacak olan İskoçya'nın Liverpool forması giyen yıldız oyuncusu Andy Robertson açıklamalarda bulundu. Robertson, Liverpool'dan takım arkadaşlığı yaptığı Ozan Kabak hakkında da konuştu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 18:08
Andy Robertson'dan Ozan Kabak'a övgü!

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızla Diyarbakır'da hazırlık maçı yapacak olan İskoçya'nın Liverpool forması giyen yıldız oyuncusu Andy Robertson açıklamalarda bulundu. Robertson, Liverpool'dan takım arkadaşlığı yaptığı Ozan Kabak hakkında da konuştu.

İşte o sözler;

"Çağlar Söyüncü yıllardır Leicester City'de en üst seviyede performans gösteriyor. Ozan Kabak çok kaliteli bir oyuncu. Liverpool'da savunmada sorunlar yaşarken geldi ve bu sorunları çözmemizde çok yardımcı oldu. Kendisi genç yaşına rağmen oldukça olgun bir oyuncu. Kendisini (Ozan Kabak) iyi bir kariyer ve gelecek bekliyor."

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