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Bursaspor - Boyabat 1868 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bursaspor ile Boyabat 1868 karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bursaspor - Boyabat 1868 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 16:01
Bursaspor - Boyabat 1868 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

👉 Bursaspor - Boyabat 1868 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

👉 Bursaspor - Boyabat 1868 maçını canlı izlemek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Bursaspor ile Boyabat 1868karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Bursaspor - Boyabat 1868maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BURSASPOR - BOYABAT 1868 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bursaspor - Boyabat 1868 maçı 28 Eylül Çarşamba günü saat 20:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

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