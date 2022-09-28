Bursaspor - Boyabat 1868 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

👉 Bursaspor - Boyabat 1868 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

👉 Bursaspor - Boyabat 1868 maçını canlı izlemek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Bursaspor ile Boyabat 1868karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Bursaspor - Boyabat 1868maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BURSASPOR - BOYABAT 1868 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bursaspor - Boyabat 1868 maçı 28 Eylül Çarşamba günü saat 20:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.