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Javier Zanetti'den Icardi sözleri!

Son dakika spor haberi: Mersin'de kurulan Inter Futbol Akademisi için şehre gelen Inter Asbaşkanı Javier Zanetti açıklamalarda bulundu. Zanetti, bir dönem Inter forması da giyen Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'nin büyük bir kulübe geldiğini belirterek, "Başarılı bir futbolcu ama yeni geldi, şu an için bir şey söyleyemeyiz" dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 14:19
Javier Zanetti'den Icardi sözleri!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'in Mersin'de kurulan akademisinin tanıtımı gerçekleştirmek için kente gelen Inter Asbaşkanı Javier Zanetti, akademide eğitim alan çocuklarla bir araya geldi. Mersin Stadyumunda gerçekleştirilen buluşmada Zanetti, çocuklarla antrenman yaptı.

Zanetti'yi karşılarında gören çocuklar ve tribünde oturan veliler ise büyük heyecan yaşadı. Antrenmanın ardından çocuklar Zanetti ile fotoğraf çektirebilmek için birbiri ile yarıştı. Efsane futbolcu çocuklarla tek tek fotoğraf çektirerek günü ölümsüzleştirdi.

Programın ardından açıklamalarda bulunan Zanetti, Türkiye'de görev alan İtalyan teknik adamlar Farioli, Montella ve Pirlo'nun tecrübe kazandığını, performanslarını izleyeceklerini söyledi. Türkiye liginin önemli bir lig olduğunu kaydeden Zanetti, ligi yakından takip ettiğini belirtti.

"EMRE VE OKAN'LA GÖRÜŞÜYORUZ"

İnter'den eski takım arkadaşları olan Emre Belözoğlu ve Okan Buruk'la hala görüştüğünü kaydeden Zanetti, yaptığı açıklamada, "Inter'de çok güzel anılarımız oldu hala görüşüyoruz kendileriyle. Türkiye'de başarılı olmalarını diliyorum" dedi.

"ICARDI BÜYÜK BİR KULÜBE GELDİ"

Yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'den (PSG) Galatasaray'a transfer olan eski Inter'li futbolcu Mauro Icardi'nin büyük bir kulübe geldiğini dile getiren Zanetti, "Başarılı bir futbolcu ama yeni geldi, şu an için bir şey söyleyemeyiz" diye konuştu.

"HAKAN'IN PERFORMANSINDAN MEMNUNUZ"

Geçtiğimiz sezon Inter'e transfer olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun performansından memnun olduklarını ifade eden Zanetti, şunları söyledi: "Hakan Çalhanoğlu'ndan çok memnunuz. İyi oynuyor. Büyük bir oyuncu, iyi bir insan."

Hedeflerinin her zaman şampiyonluk olduğunun altını çizen Zanetti, Mersin'de gördüğü ilgiden memnun olduğunu aktardı.

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