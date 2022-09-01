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SON DAKİKA - TFF Rezerv Lig'in kaldırıldığını açıkladı!

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) Rezerv Lig'in kaldırıldığını açıkladı. Yapılan resmi duyuruda, Kulüpler Birliği'nin kamuoyu önünde yaptığı talep değerlendirilerek, Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmamasına karar verildiği belirtildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 23:01 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 23:09
SON DAKİKA - TFF Rezerv Lig'in kaldırıldığını açıkladı!

Bu sezon uygulanmaya başlayan Rezerv Lig kaldırıldı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Kulüpler Birliği'nin kamuoyu önünde yaptığı talep değerlendirilerek, Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmamasına karar verildiği duyuruldu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirmiştir.

Toplantıda şu kararlar alınmıştır:

1. Kulüpler Birliği'nin kamuoyu önünde yaptığı talep değerlendirilerek, Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmamasına karar verilmiştir.

2. Kulüplerimizin talebi doğrultusunda U19 Gelişim Ligi ile ilgili yapılacak düzenlemeler önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

3. Federasyonumuzun internet sitesinde yer alan futbolcu, teknik adam, sağlık ekibi çalışanı, hakem, temsilci, gözlemci, futbolcu menajerlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı BİLGİ BANKASI'nın tekrar erişime açılması kararı alınmıştır.

Daha önce Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli düzenlemeler yapılmak üzere erişime kapanan Bilgi Bankası'na, hukuki düzenlemeler yapılarak yeniden erişim sağlanacaktır.

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