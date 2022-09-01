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Son dakika: TFF binasına silahlı saldırı!

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenilirken binaya 5 kurşun isabet ettiği bildirildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 18:20 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 19:11
Son dakika: TFF binasına silahlı saldırı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırıda bulunuldu.

Saldırının TFF'deki yönetim kurulu toplantısı sırasında gerçekleştiği öğrenildi. Kamera kayıtlarının incelendiği aktarıldı.

TFF Yönetim Kurulu'nun toplantısının yapıldığı saatlerde Riva Tesisleri'nin hemen yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldı. Toplantının yapılacağı ve başkanlık katının bulunduğu bölümü hedef alan saldırıda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenilirken binaya 5 kurşun isabet ettiği bildirildi. Olay intikal eden güvenlik güçleri Riva'daki bütün kameraları incelemeye alırken saldırganların bir araçla olay yerinden uzaklaştığı ifade edildi.

TFF binasına yapılan planları saldırıda başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına gerçekleştiği kaydedildi. Kurşunlardan bir tanesinin Hamit Altıntop'un kafasının üstünden geçtiği öğrenildi.

"SİLAH SESLERİNİ DUYAR DUYMAZ KENDİMİZİ YERE ATTIK"

Saldırı sonrası Milliyet'e konuşan Hamit Altıntop, "Silah seslerini duyar duymaz kendimizi yere attık. Yönetim kurulundaki arkadaşlar benim yaralandığımı düşünmüşler. Verilmiş sadakamız varmış, failler umarım en kısa zamanda bulunur." ifadelerini kullandı.

ALİ YERLİKAYA: SALDIRIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TFF binasına gerçekleştirilen saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Saldırıyı şiddetle kınadığını ifade eden Vali Ali Yerlikaya, geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: "Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki yönetim binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır."

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