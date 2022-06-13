Giorgio Chiellini 17 yıl sonra Juventus'tan ayrıldı! Los Angeles'ye...

Los Angeles FC, Giorgio Chiellini transferini resmen açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda İtalyan stoper ile Londra'da yapılan görüşme sonucunda anlaşma sağlandığı aktarılıyordu.

17 yıllık Juventus kariyerini noktalayan Chiellini, futbol kariyerine MLS'te devam edecek. Fenerbahçeli Diego Rossi'nin eski takımı olan Los Angeles FC, Meksikalı yıldız Carlos Vela'yı da kadrosunda bulunduruyor.

Serie A'da sezonun sona ermesi ile Juventus'a veda eden Chiellini, UEFA ile Güney Amerika Futbol Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği "Finalissima'da" Arjantin ile oynadıkları maçta İtalya Milli Takım kariyerine de son noktayı koydu.

İtalya ile bugüne kadar 116 maçta forma giyen 37 yaşındaki stoper, 2005 yılından bu yana formasını giydiği Juventus ile ise 561 kez sahaya çıktı ve 36 gol, 25 asist kaydetti.