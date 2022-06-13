Haberler Futbol Fransa Hırvatistan: 0-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fransa Hırvatistan: 0-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Hırvatistan, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. maçında konuk olduğu Fransa'yı 1-0 mağlup etti. Hırvatlar'a üç puanı getiren golü penaltıdan Luka Modric kaydetti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 00:28
Fransa Hırvatistan: 0-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. maçında Fransa, sahasında Hırvatistan'ı konuk etti.

Stade de France'da oynanan karşılaşmayı Hırvatistan 1-0 kazandı ve galibiyete uzanan taraf oldu.

Maçın henüz 5. dakikasında penaltı kazanan Hırvatistan'da deneyimli oyuncu Luka Modric, atışı gole çevirerek takımını öne geçirdi. Golün ardından her iki yarıda da Fransa rakip kaleye 16 gol girişimi ve 5 şut göndermesine rağmen gol bulamadı ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Fransa, oynadığı 4 maçta 2 puanla grup sonuncusu olarak kaldı. Hırvatistan ise 7 puana yükseldi ve ikinci sırada yer aldı.
DİĞER
Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması! Wout Weghorst ve Gedson Fernandes sözleri...
İstanbul Galata'da 23 yaşındaki stajyer avukat intihar etti!
F.Bahçe'de transfer operasyonu!
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! İşte ilk görüntüler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avustralya Dünya Kupası biletini kaptı!
Kulüpler Birliği toplantısı başladı!
ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ? Asgari ücret zammı için Başkan Erdoğan'dan açıklama
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Steam'den ücretsiz oyun hamlesi!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Danimarka evinde galip! Danimarka evinde galip! 00:12
"Ömer Erdoğan ile imza aşamasına geçemedik" "Ömer Erdoğan ile imza aşamasına geçemedik" 00:05
Bakan Kasapoğlu'dan F.Bahçe Beko'ya tebrik mesajı! Bakan Kasapoğlu'dan F.Bahçe Beko'ya tebrik mesajı! 23:04
Başkan Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik Başkan Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik 22:59
Şampiyon Fenerbahçe Beko! Şampiyon Fenerbahçe Beko! 22:29
Ay-Yıldızlılar Litvanya maçına hazır! Ay-Yıldızlılar Litvanya maçına hazır! 22:09
Daha Eski
Kasapoğlu'ndan Sümeyye ve Sevilay'a tebrik Kasapoğlu'ndan Sümeyye ve Sevilay'a tebrik 21:08
Anadolu Efes-F.Bahçe Beko | CANLI Anadolu Efes-F.Bahçe Beko | CANLI 20:23
Ve mutlu son! Cimbom ilk transferi bitirdi Ve mutlu son! Cimbom ilk transferi bitirdi 19:32
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! İşte ilk görüntüler F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! İşte ilk görüntüler 18:29
Çebi'den flaş Gedson ve transfer sözleri! Çebi'den flaş Gedson ve transfer sözleri! 18:22
Galatasaray'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı! Galatasaray'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı! 18:18