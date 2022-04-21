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Burak ABD yolunda!

Fransa basını, Burak Yılmaz ile Amerika’dan takımların ilgilendiğini ileri sürdü “36 yaşındaki futbolcu yeni bir macera yaşamaya hazır” ifadeleri kullanıldı...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 06:50
Burak ABD yolunda!

Fransa basınındaki haberlere göre; Lille ile sözleşmesi bitecek olan 36 yaşındaki Burak Yılmaz'ın yeni durağı MLS olacak. Amerikan Futbol Ligi takımlarının radarında olan tecrübeli golcünün kariyerinde yeni bir macera yaşamaya hazır olduğu belirtildi. Haberde direkt bir takım ismi verilmedi ancak bazı ekiplerle temasta olduğu belirtildi. Burak MLS'e transfer olması durumda bir ilki gerçekleştirmiş olacak. 36 yaşındaki golcü Amerika'ya gitmesi durumda hem Türkiye Milli Takımı'nda oynamış hem de MLS'de forma giymiş ilk futbolcu olma unvanını eline geçirmiş olacak. Bu sezon Lille ile 36 maça çıkan Burak Yılmaz 7 gol 5 asistlik bir performans ortaya koyabildi.

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