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GENT - ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN? | Gent - Anderlecht maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Belçika Kupası final maçında Gent - Anderlecht mücadelesi için geri sayım devam ediyor. Futbolseverler 'Gent- Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. Gent - Anderlecht maçına dair merak edilenler haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 12:19 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 12:30
GENT - ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN? | Gent - Anderlecht maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Belçika Kupası final maçında Gent ile Anderlecht mücadele edecek. Karşılaşmaya saatler kala futbolseverler 'Gent, Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabını araştırmaya devam ederken Gent - Anderlecht maçına dair merak edilenler haberimizde...

GENT - ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Belçika Kupası finalinde oynanacak Gent - Anderlecht maçı 18 Nisan Pazartesi günü TSİ 16.00'da başlayacak ve Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak.

GENT - ANDERLECHT MUHTEMEL 11'LER

Gent: Musso; Djimsiti, Merih, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Pezzella; Koopmeiners, Malinovskyi; Muriel

Anderlecht: Patricio; Montipo; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone

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