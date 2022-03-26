Haberler Futbol FİNLANDİYA - İZLANDA MAÇI CANLI İZLE | Finlandiya - İzlanda maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FİNLANDİYA - İZLANDA MAÇI CANLI İZLE | Finlandiya - İzlanda maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Finlandiya - İzlanda, liglere verilen milli ara sonrası hazırlık maçında bu akşam karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Finlandiya - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabını araştırmaya devam ederken Finlandiya-İzlanda maçıyla ilgili merak edilen detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 15:30
FİNLANDİYA - İZLANDA MAÇI CANLI İZLE | Finlandiya - İzlanda maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Finlandiya ile İzlanda hazırlık maçında mücadele edecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, Finlandiya - İzlanda maçıyla ilgili bilgileri sorgularken Finlandiya - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacacağına dair merak edilenler haberimizde...

FİNLANDİYA - İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Finlandiya - İzlanda maçı 26 Mart Cumartesi günü TSİ 19.00'da başlayacak. Finlandiya - İzlanda maçının yayıncısı bulunmuyor.

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FİNLANDİYA - İZLANDA MUHTEMEL 11'LER

Finlandiya: Hradecky; Uronen, L. Vaisanen, Ivanov, O'Shaughnessy; Kamara, Lod, Schuller; Pohjanpalo, Pukki, Forss

İzlanda: Runarsson; Sampsted, Magnusson, Gretarsson, Barkarson; Traustason, Bjarnason, Thordarson; Gudmundsson, A. Gudjohnsen, Thorsteinsson

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