FİNLANDİYA - İZLANDA MAÇI CANLI İZLE | Finlandiya - İzlanda maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Finlandiya ile İzlanda hazırlık maçında mücadele edecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, Finlandiya - İzlanda maçıyla ilgili bilgileri sorgularken Finlandiya - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacacağına dair merak edilenler haberimizde...

FİNLANDİYA - İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Finlandiya - İzlanda maçı 26 Mart Cumartesi günü TSİ 19.00'da başlayacak. Finlandiya - İzlanda maçının yayıncısı bulunmuyor.

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FİNLANDİYA - İZLANDA MUHTEMEL 11'LER

Finlandiya: Hradecky; Uronen, L. Vaisanen, Ivanov, O'Shaughnessy; Kamara, Lod, Schuller; Pohjanpalo, Pukki, Forss

İzlanda: Runarsson; Sampsted, Magnusson, Gretarsson, Barkarson; Traustason, Bjarnason, Thordarson; Gudmundsson, A. Gudjohnsen, Thorsteinsson