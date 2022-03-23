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Galler - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası Elemeleri

Dünya Kupası Elemeleri play-off turu maçlarında heyecan devam ediyor. Galler ile Avusturya kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galler - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 15:00
Galler - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kupası Elemeleri

Galler - Avusturya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Dünya Kupası'nda boy göstermek için mücadele eden Galler ile Avusturya, play-off turu yarı final maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galler - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALLER - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galler - Avusturya maçı 24 Mart Perşembe günü saat 22:45'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

GALLER - AVUSTURYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galler: Hennessey; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, Ampadu, Allen, N.Williams; Ramsey; James, Bale

Avusturya: Bachmann; Trimmel, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Laimer, Grillitsch; Schaub, Sabitzer, Baumgartner; Arnautovic

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