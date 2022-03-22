Alt liglerden haberler (22.03.2022)

HOROZ'DA HESAP ŞAŞTI

Denizlispor, alt sıralardaki rakiplerinin puanlar kazanmasıyla avantaj kaybetti. Kayıp bekleyen yeşil-siyahlılar, aradan sonraki Kocaeli maçına daha kritik bir durumda çıkacak.

GÜVENLE DÖNDÜLER

7 maç kaybettikten sonra 3'te 3 yapan Altınordu, mental çalışmalarla toparladı. Teknik ekibin, Rakipleri gözünüzde büyütmeyin, rahat olun" diyerek güven vermesi yetti.

TAŞKIRAN ÖDEYECEK

Bandırmaspor'un Erkan Taşkıran'a 59 bin 269 TL ödenmesine hükmeden kararı Tahkim Kurulu tarafından bozuldu. Taşkıran, kulübe 72 bin TL geri ödeme yapacak.

HAKEM İSYANI

G.Birliği ile 1-1 berabere kalan Kocaeli, hakem Deniz Kayatepe'ye sert çıktı: "Ankara doğumlu olmasına istinaden yapmış olduğumuz itirazın haklı olduğunu gördük. Sadece artık hak edene hakkını verin."

KAF-KAF PLAY-OFF PEŞİNDE

Karaköprü galibiyetiyle 1.5 yıl sonra 3'te 3 yapan Karşıyaka, gözünü play-off'a dikti. İlk 6 sırayla farkı 8'e indiren İzmir ekibi, TFF 3. Lig 3. Grup'ta cumartesi günü Çankaya FK'yı ağırlayacak. Kaf-Kaf kazanarak serisini sürdürmeyi planlıyor.