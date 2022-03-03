UEFA ve La Liga ateş püskürdü: Yalancılar!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve La Liga Başkanı Javier Tebas, Financial Times gazetesinin Futbol konulu zirvesinde Avrupa Süper Ligi projesini yeniden diriltmeye çalışan Juventus, Real Madrid ve Barcelona kulüplerini hedef aldılar.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve La Liga Başkanı Javier Tebas, Financial Times gazetesinin Futbol konulu zirvesinde Avrupa Süper Ligi projesini yeniden diriltmeye çalışan Juventus, Real Madrid ve Barcelona kulüplerini hedef aldılar.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: "Avrupa Süper Ligi'nden bahsedenler, futboldan bahsetmiyorlar. Bu futbol dışı projenin sürekli önümüze getirilmesinden bıktım usandım. İlk olarak pandeminin tam ortasında bu fikre dair saçmalıklarını başlattılar. Ardından, şimdi Avrupa'da bir savaşın ortasındayız ve yine başladılar. Bu insanlar hakkında daha fazla konuşmak zorunda mıyım? Belli ki paralel bir dünyada yaşıyorlar."
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: "Korkunç bir durumdayız ve Ukrayna'daki futbolculara yardım için uğraşıyoruz. Onlarsa futbolu bitirecek bu proje üstünde çalışıyorlar. Baştan sona saçmalık ve bunu herkes biliyor. İçlerinden biri, ilk Süper Lig projesinden sonra beni aradı ve özür diledi. Ardından tekrar içlerine girdi. Onlar için taraftarlar müşteri. Bizim içinse taraftar, taraftardır!"
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: "ECA'nın o dönemki başkanı olan şahıs (Juventus Başkanı Andrea Agnelli), Süper Lig'i başlatmadan 1 hafta önce bizim yeni Şampiyonlar Ligi modelimizi övüyordu. İsterlerse elbette kendi liglerinde oynayabilirler. Kimse onları durduramaz. Ancak, eğer kendi liglerinde oynarlarsa başka liglerde oynayamazlar."
"YALANCILAR"
La Liga Başkanı Tebas: "Agnelli davranışlarını ve sözlerini açıklamak zorunda kalacak. Eğer açıklamazsa yalancı durumuna düşecek. 1 hafta kadar önce, onun evinde 3 takım toplantı yaptı. Şimdi sabit takımlarla kapalı ligi istemediklerini söylüylorlar. Bu yalan. İngiliz takımları bu ligin bir parçası olamıyor. Bu yüzden iki kategorili ve ulusal ligleri de içine alan bir sistem kurmaya çalışıyorlar. Küme düşen 2-3 takım olacak ama diğer takımlar aynı olacak; Juventus, Barcelona, Real Madrid. Onların lig sisteminde küme düşmeleri zaten imkansız."
La Liga Başkanı Tebas: "Onların projelerinin büyüme modelleri, Premier Lig ve UEFA varken gerçekleşemez. Bu yüzden bu iki kuruma düşmanlar. Bunu biliyoruz. Bu bilgiye sahibiz. Kamuoyuna istediklerini söylebilirler ama biz içlerindeki arzuyu biliyoruz. Bunu her okuduğumda sinirleniyorum. Vladimir Putin'den bile daha fazla yalan söylüyorlar."
"BİZ APTAL MIYIZ?"
La Liga Başkanı Tebas: "Avrupa Süper Ligi'nin ulusal ligleri etkilemeyeceğini söylüyor, ısrar ediyorlar. Biz aptal mıyız! Hepimiz, bu projenin ulusal ligleri öldüreceğinden eminiz. Bize hakaret ediyorlar, aşağılıyorlar. Futbola çok büyük zarar verecekler."
La Liga Başkanı Tebas: "Florentino Perez çıkıp canlı yayında söyledi zaten. Pastayı onlar yiyecekler, diğer tüm kulüpler kırıntılarla yetinmek zorunda kalacak. Yani özetle, Süper Lig'deki birkaç kulüp servetlerine servet katacak. Diğer kulüpler ise kırıntılarla idare edecek. Uzun yıllar boyunca bunu istediler ama başaramadılar. Dikkatli olmayı sürdürmek zorundayız."