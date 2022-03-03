UEFA ve La Liga ateş püskürdü: Yalancılar!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: "ECA'nın o dönemki başkanı olan şahıs (Juventus Başkanı Andrea Agnelli), Süper Lig'i başlatmadan 1 hafta önce bizim yeni Şampiyonlar Ligi modelimizi övüyordu. İsterlerse elbette kendi liglerinde oynayabilirler. Kimse onları durduramaz. Ancak, eğer kendi liglerinde oynarlarsa başka liglerde oynayamazlar."

"YALANCILAR"

La Liga Başkanı Tebas: "Agnelli davranışlarını ve sözlerini açıklamak zorunda kalacak. Eğer açıklamazsa yalancı durumuna düşecek. 1 hafta kadar önce, onun evinde 3 takım toplantı yaptı. Şimdi sabit takımlarla kapalı ligi istemediklerini söylüylorlar. Bu yalan. İngiliz takımları bu ligin bir parçası olamıyor. Bu yüzden iki kategorili ve ulusal ligleri de içine alan bir sistem kurmaya çalışıyorlar. Küme düşen 2-3 takım olacak ama diğer takımlar aynı olacak; Juventus, Barcelona, Real Madrid. Onların lig sisteminde küme düşmeleri zaten imkansız."