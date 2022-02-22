Haberler Futbol Futbol maçında antrenör ile futbolcu arasında kavga!

Futbol maçında antrenör ile futbolcu arasında kavga!

Son dakika spor haberi:  Karabük U18 Futbol Ligi'nde oynanan Kapullu Futbol Kulübü ile 5000 Evlerspor maçı sonrası kavga çıktı. 5000 Evlerspor Antrenörü ile oyuncusu Arda Yazıcıoğlu arasında henüz bilinmeyen sebepten bir tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile yumruklar havada uçuştu. Polis ekiplerinin araya girmesiyle kavga kısa sürede sonlandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 12:57
Futbol maçında antrenör ile futbolcu arasında kavga!

Futbol müsabakası sonrası sportmenliğe yakışmayacak bir olay yaşandı. Karabük U18 Futbol Ligi'nde oynanan müsabaka sonrası antrenör ile futbolcu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İkili polis kuvvetlerinin araya girmesiyle ayrıldı.

KAVGAYI POLİS AYIRDI
Karabük U18 Futbol Ligi'nde mücadele eden Kapullu Futbol Kulübü ile 5000 Evlerspor karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı müsabaka 3-3 berabere bitti. Maç sonunda 5000 Evlerspor Antrenörü ile oyuncusu Arda Yazıcıoğlu arasında henüz bilinmeyen sebepten bir tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile yumruklar havada uçuştu. Polis ekiplerinin araya girmesiyle kavga kısa sürede sonlandı.

DİĞER
Son dakika: Önder Karaveli, Şenol Güneş'in sözlerine alındı mı? Beşiktaş'ta teknik direktörlük savaşı!
Kubilay Aka ile Aslı Bekiroğlu ifşası bomba! Çağrı Telkıvıran'la ayrılık iddiasına 'her şey yolunda' demişti görüntüsü ortaya çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor