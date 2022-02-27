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FIFA'dan Rusya'ya yaptırım! İşte o kararlar

FIFA, Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarını açıkladı. Buna göre; Rusya'nın uluslararası müsabakalarda Rusya adı altında yarışması, müsabakaları Rusya'da oynaması, Rusya bayrağı ve milli marşı kullanması yasaklandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 22:24 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 22:35
FIFA'dan Rusya'ya yaptırım! İşte o kararlar
FIFA, olağanüstü toplantı sonrası Rusya ile ilgili kararlarını açıkladı.

İşte FIFA'nın kararları:

- Rusya topraklarında uluslararası hiçbir maç oynanmayacak.

- Rusya'nın tarafsız sahada oynayacağı maçlarda taraftar olmayacak.

- Rusya'yı temsil eden üye dernek, 'Rusya' adı atında değil 'Rusya Futbol Birliği' adı altında maçlara çıkacak.

- Rusya Futbol Birliği'nden takımların katıldığı maçlarda Rusya bayrağı olmayak ve Rusya milli marşı kullanılmayacak.

"TÜM MAÇLARDAN MEN YAPTIRIMI YAKINDA"

FIFA, açıklamasında "Ukrayna'daki durum hızla iyileşmezse yakın gelecekte Rusya'yı uluslararası müsabakalardan men dahil tüm yaptırımları hazırda tutmaktadır. Bu nedenle Uluslarası Olimpiyat Komitesi, UEFA ve tüm diğer spor organizasyonlarıyla iletişim halindedir." dedi.

POLONYA, ÇEKYA VE İSVEÇ KONUSU

Polonya, Çekya ve İsveç'in 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff turundaki rakipleri Rusya ile maça çıkmama kararı hakkında FIFA, "Polonya, Çekya ve İsveç'in endişelerini not aldık. Onlarla diyalog halindeyiz. FIFA uygun ve kabul edilebilir bir çözüm için yakın temasta kalmaya devam edecektir" açıklamasını da paylaştı.
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