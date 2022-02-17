Fransa'da yine milli marş krizi! Finlandiya yerine...

Fransa ve Finlandiya kadın milli takımları arasında oynanan hazırlık maçına büyük bir skandal yaşandı. Havre'da oynanan karşılaşma öncesi seremonide, Finlandiya Milli Marşı yerine stadyum hoparlörlerinden Arnavutluk Milli Marşı çalındı. Finlandiyalı futbolcular ise bu durumu gülerek ve şaşkınlıkla karşıladılar.

Bu olay akıllara Fransa'da daha önce yaşanan benzer bir skandalı getirdi. Fransa Milli Takımı ile Arnavutluk Milli Takımı'nı karşı karşıya getiren müsabaka öncesi Fransızlar, Arnavutluk Milli Marşı yerine Andorra'nınkini çalmış ve Fransa Futbol Federasyonu, "yetersiz organizasyon" nedeniyle 20 bin euro para cezasına çarptırılmıştı.