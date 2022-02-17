Haberler Futbol Fransa'da yine milli marş krizi! Finlandiya yerine...

Fransa'da yine milli marş krizi! Finlandiya yerine...

Son dakika spor haberleri... Fransa Kadın Milli Takımı ile Finlandiya Kadın Milli Takımı arasında oynanan dostluk maçına yine yanlış çalınan milli marş damga vurdu. Fransa'nın ev sahibi olduğu mücadele öncesi seremonide Finlandiya Milli Marşı yerine Arnavutluk Milli Marşı çalındı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 08:46
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Fransa'da yine milli marş krizi! Finlandiya yerine...

Fransa ve Finlandiya kadın milli takımları arasında oynanan hazırlık maçına büyük bir skandal yaşandı. Havre'da oynanan karşılaşma öncesi seremonide, Finlandiya Milli Marşı yerine stadyum hoparlörlerinden Arnavutluk Milli Marşı çalındı. Finlandiyalı futbolcular ise bu durumu gülerek ve şaşkınlıkla karşıladılar.

Bu olay akıllara Fransa'da daha önce yaşanan benzer bir skandalı getirdi. Fransa Milli Takımı ile Arnavutluk Milli Takımı'nı karşı karşıya getiren müsabaka öncesi Fransızlar, Arnavutluk Milli Marşı yerine Andorra'nınkini çalmış ve Fransa Futbol Federasyonu, "yetersiz organizasyon" nedeniyle 20 bin euro para cezasına çarptırılmıştı.

DİĞER
Son dakika: Süper Lig’de taşlar yerinden oynayacak! Fenerbahçe ve Beşiktaş gelecek yılın bombasını şimdiden patlatıyor…
Bir profesör vakası daha: 'Parola: Barış pınarı' diyerek dolandırdılar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor