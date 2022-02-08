Yıldızlar buluşuyor

PSG'DE teknik direktör Mauricio Pochettino'nun sezon görevi büyük ihtimal bı - rakacak olması nedeniyle hoca arayan Fransız ekibi, bir süredir Zinedine Zida - ne ile görüşüyordu. Taraf - lar arasında yapılan top - lantılarda Zidane'ın sürpriz bir istekte bulunduğu bil - dirildi. Daily Mirror'da yer alan habere göre Zinedi - ne Zidane'ın eski öğrenci - si Ronaldo'nun da tansfer edilmesini istediği kayde - dildi. PSG yönetiminin ise şartları zorlama sözü ver - diği kaydedildi. Bu durum - da Ronlado ve Zidane bir - likte PSG'ye gelirse futbol tarihinin iki efsanesi Ro - naldo ile Messi ilk kez bir - likte forma giyecekler.