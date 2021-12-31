Haberler Futbol Yeni Ordu Stadı geri sayımda

Yeni Ordu Stadı geri sayımda

Spor Bakanlığı tarafından 2017'de başlanan 20 bin kapasiteli Yeni Ordu Stadı, açılış için gün sayıyor. İçerisinde Spor Lisesi'nin de bulunduğu stadyumun bulunduğu alana günde bin 500-2 bin gencin kullandığı bir alan olacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2021 Cuma 06:50
Yeni Ordu Stadı geri sayımda
Spor Bakanlığı tarafından 2017'de başlanan 20 bin kapasiteli Yeni Ordu Stadı, açılış için gün sayıyor. İçerisinde Spor Lisesi'nin de bulunduğu stadyumun bulunduğu alana günde bin 500-2 bin gencin kullandığı bir alan olacak. Stadyumun bulunduğu alanın içinde atıcılık, boks, masa tenisi, judo, karate, güreş, tekvando, dart salonları de yer alacak.
DİĞER
Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları tamamlandı! İşte son 16 turuna yükselen takımlar...
Ünlülerin yılbaşı sahneden kazanacakları ücretler dudak uçuklattı! İşte o rakamlar...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor