Yeni Ordu Stadı geri sayımda

Spor Bakanlığı tarafından 2017'de başlanan 20 bin kapasiteli Yeni Ordu Stadı, açılış için gün sayıyor. İçerisinde Spor Lisesi'nin de bulunduğu stadyumun bulunduğu alana günde bin 500-2 bin gencin kullandığı bir alan olacak.
Spor Bakanlığı tarafından 2017'de başlanan 20 bin kapasiteli Yeni Ordu Stadı, açılış için gün sayıyor. İçerisinde Spor Lisesi'nin de bulunduğu stadyumun bulunduğu alana günde bin 500-2 bin gencin kullandığı bir alan olacak. Stadyumun bulunduğu alanın içinde atıcılık, boks, masa tenisi, judo, karate, güreş, tekvando, dart salonları de yer alacak.